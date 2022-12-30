Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили жителей Ростовской области с наступающим Новым годом

Жителям региона адресовали добрые слова и теплые пожелания. Фото: сайт правительства РО

Жителей Ростовской области с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили президент Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Добрые слова и теплые пожелания передали в открытках, направленных губернатору Василию Голубеву.

- В эти светлые, праздничные дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Желаю, чтобы наступающий 2023 год стал благополучным, принес здоровье и успех, - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Премьер-министр страны, в свою очередь, напомнил о главных ценностях для всех, кто живет в Российской Федерации.

- Меняются цифры в календаре, но преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед, - отметил Михаил Мишустин.

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