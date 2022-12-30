Жителям Ростовской области напомнили о праздниках и выходных в 2023 году

Следующий период отдыха продлится с 23 по 26 февраля. Фото: группа в VK Федеральной службы по труду и занятости

Жителям Ростовской области напомнили о праздниках и выходных, которые ожидаются в 2023 году. Памятку распространил Роструд.

Так, новогодние каникулы в январе продлятся до 8 числа. После этого очередной период отдыха будет связан с Днем защитника Отечества. Длинные выходные продлятся с 23 по 26 февраля.

Далее 8 марта - Международный женский день - должны отмечать среди недели, в среду. Следующие праздники планируются в промежутках с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне отмечаем День России с 10 по 12 число, а в ноябре - с 4 по 6 - День народного единства.

Добавим, если какой-либо работник будет выполнять свои трудовые обязанности в выходной день, ему положена двойная оплата.

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