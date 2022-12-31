Подросток попал в больницу в результате ДТП в Ростовской области

Предварительно, "восьмерка" влетела в попутно идущий УАЗ. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области подросток оказался в больнице, попав в ДТП в Новошахтинске. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщают в отделе пропаганды управления ГИБДД по донскому региону.
Сама авария произошла в пятницу, 30 декабря, около 14 часов 40 минут.
- По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем «восьмерки» ехал по улице Красный проспект и не выбрал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди УАЗ под управлением 50-летнего водителя, - рассказали в ведомстве.
В результате аварии обе машины получили механические повреждения. Позже, благодаря телефонному звонку, стало известно, что в медучреждение города Шахты был госпитализирован 16-летний подросток, который ехал в «ВАЗе».
- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГИБДД.
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