В Ростове у женщины в руках взорвалась пиротехника

Очевидцы вызвали скорую помощь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону у 36-летней женщины в руках взорвалась пиротехника. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы.

Как стало известно, происшествие случилось в ночь на 1 января, около 00:20, в Пролетарском районе. По предварительным данным, ростовчанка во дворе дома на проспекте 40-летия Победы решила запустить фейерверк, но, вероятно, не успела вовремя среагировать: в правой руке разорвалась петарда.

Говорят, у женщины разворотило часть руки. Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшую отвезли в больницу. Предварительно известно, что медикам не удалось спасти ростовчанке кисть, ее пришлось ампутировать.

Отметим, что ростовчан призывают быть внимательнее при запуске пиротехники. Необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить трагедии.

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