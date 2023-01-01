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НовостиПроисшествия1 января 2023 8:57

В Ростове в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик

27-летний водитель иномарки не справился с управление ив резался в другие автомобили
Лейла МИРИШОВА
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в массовой аварии пострадал 12-летний ребенок. ДТП произошло 31 декабря около 18:20.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель "Мерседеса" двигался по улице Стадионной в сторону Мечникова. Он не смог выдержать безопасную дистанцию и врезался в "Опель Мерива", з рулем которого находился 42-летний шофер. Из-за сильного удара вторую иномарку отбросило в сторону "Хенде Гетц", где находился 33-летний водитель. После чего авто врезался в "Шевроле Ниву".

В результате ДТП пострадали два человека, находившееся в автомобиле Опель, 44-летний пассажир и 12-летний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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