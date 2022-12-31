В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП на перекрестке

В больницу Шахт поступил 14-летний мальчик после ДТП.

В субботу, 31 декабря, в Шахтах, произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Около 15 часов, по предварительным данным, на улице Ростовской, 28-летний водитель за рулем Mitsubishi Galant при проезде перекрестка столкнулся с едущим по главной дороге автомобилем Vortex Estina под управлением 33-летнего водителя, - поделились деталями в Госавтоинспекции.

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения. Позже по телефону стало известно, что в больницу города Шахты был госпитализирован пассажир одного из автомобилей — 14-летний мальчик.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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