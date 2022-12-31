Первоклашку увезли в полицию под Новый год: донские стражи порядка исполнили мечту мальчика, оставшегося без мамы

Тимоха загадал игрушечную "Ниву" на Новый год, а приехала настоящая - полицейская. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Тот момент, когда новогоднее желание уже сбылось, но вдруг кто-то сбывает его тебе еще сильнее. Именно так получилось у первоклашки Тимофея Тарасенко. О нем читатели «КП — Ростов-на-Дону» знают хорошо. Они с дедушкой Александром Ивановичем остались друг у друга единственными родными людьми. За последние годы деду Саше пришлось проводить четыре гроба — старшего внука, сына, жены и дочки — мамы Тимоши.

В свои 69 лет дедушка работает в локомотивном депо и сам воспитывает внука, осенью отвел в первый класс. А в новый год писали письмо Деду Морозу. И Тимоха загадал игрушечную «Ниву» - как у деда, только маленькую.

Заехали с экскурсией и в отдел полиции. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

И тут малышки «Нивы» посыпались из мешка новогоднего волшебника с завидным постоянством — парня взяли под шефство в благотворительной организации в Анапе и шлют игрушки почтой регулярно. У парня целых две огромные полки для любимых машинок в разных комнатах установлены — дедушка постарался. А потом о мечте Тимохи узнали и в полиции.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

Перед домом Тарасенко на улице Буденного останавливается полицейская «Нива». Дедушка хитро улыбается и пускает гостей во двор и в дом.

- А где у Тимофей?

- Вот он! - выскакивает первоклашка из своей комнаты в долю секунды.

Оказывается, что у полицейских есть свой Дедушка Мороз. Всероссийский новогодний волшебник дал ему почитать письмо, содержание которого Тимоха уже и не помнит. Но дедушки-то запомнили - «Нивы»!

Начальник полиции вручил Тимофею подарки. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В служебной «Ниве» за двором впереди уже установлено детское кресло: оно ждет своего главного пассажира. Тимоху не только прокатили по родному городу, но и дали вволю понажимать кнопку специального звукового сигнала, сирены, проблесковых маячков, чтобы все на дороге знали — Тимофей едет!

ПОДАРКИ ЕЛЕ УНЕСЛИ

Заехали с экскурсией и в территориальный отдел полиции. Руку первоклашке пожал начальник отдела МВД по Сальскому району - полковник полиции Александр Брагин и вручил подарки. В коллекцию Тимоши попала еще одна маленькая «Нива» - полицейская, а здоровенный пакет вкусностей даже дедушке непросто было удержать.

- На все депо хватит, - счет у железнодорожника с более чем полувековым стажем простой.

В полиции исполнили новогоднее желание первоклашки Тимоши. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Ну и, конечно, сотрудники приглашали Тимошу на службу, когда вырастет, - ездить на настоящих служебных «Нивах» и бороться с преступностью. Тима пока не определился...

Дедушка был рад и благодарен вниманию и заботе, поблагодарил полицейских за праздник, который они организовали для внука. Ведь это для двух мужиков, оставшихся друг у друга самыми родными людьми, только и важно. Остальное приложится.

А настоящая дедова «Нива» стоит дома и ждет ремонта. После мелкой аварии помялась так, что пришлось деду пересесть на «Жигули». Правда, на этой «несерьезной» машине его родной Сальск не узнает. Придется чинить: вон, какой помощник рукастый подрастает!

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