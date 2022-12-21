О чем мечтают дед-одиночка и его внук миллионеры под Новый год

Дедушка-одиночка поделился самым сокровенным желанием на Новый год. Фото: личный архив героев

В семье Тарасенко из Ростовской области Новый год встречают в мужской компании. Потеряв за четыре года четверых родных людей, став дедушкой-одиночкой Александр Иванович не опустил руки и живет ради внука - первоклашки Тимохи.

Когда их историю узнали читатели «КП — Ростов-на-Дону», они проснулись знаменитыми. У них уже 3,7 миллиона просмотров в соцсетях, десятки тысяч лайков и сотни самых добрых пожеланий со всего мира. Даже из союзных государств к нам в редакцию звонили и просили номер дедушки, чтобы сказать ему лично слова поддержки.

Мы побывали в гостях у наших героев-миллионеров, в Сальске, и за чашкой чая узнали, как они сейчас сейчас живут, как будут встречать Новый год и что загадали под елочку.

ЗА МАМУ И ЗА БАБУШКУ

На странице Александра Ивановича в «Одноклассниках» трогательный кадр: справа на фотографии трехлетний Тимоша вместе с мамой выбирают елку. Слева — семилетний внук стоит с деревом один. Его мамы не стало в прошлом сентябре.

Четыре года назад выбирали елку с мамой, а теперь - сами. Фото: Личный архив героя публикации

- Да, хлебнуть горя с Тимохой нам пришлось сполна. Сам не испытаешь — не поймешь, и не желаю никому такого, - поделился с нашими читателями год назад Александр Иванович. - За четыре года четыре гроба проводили — все за одной оградкой на кладбище. Сначала старший внук и сын, следом у жены сердце не выдержало — у меня на руках скончалась, а потом - дочки не стало. Лена в 2003 году едва выкарабкалась и пять лет приходила в себя после страшной аварии, так что рождение Тимофея стало настоящим чудом, а в последние годы боролась с онкологией, и твердила, что будет обязательно жить, шутила «Я победю!».

Дома у Тарасенко теперь царят мужские порядки. Дедушка Саша стал внуку и за маму, и за бабушку. Сам Тимоху в школу собирал и отвел в сентябре в первый класс.

В беседе чувствуется, что Тимофей - не по годам рассудительный ребенок. Фото: личный архив героев

ЕЛКЕ БЫТЬ!

На Новый год дома у Тарасенко обязательно должна быть елка, причем живая. Искусственная — не то.

- Она же пахнет настоящим праздником! - объясняет дедушка. - Мы специально ездили за ней на рынок. Удивлять двухметровой никого не хотим. Брали маленькую для себя и гостей, если кто зайдет, порадовать.

Игрушки дед с внуком достали из шифоньера. Их немного, но это - память о сыне и дочке, которых уже нет на свете, - маме и дяде Тимоши. Один подает, второй наряжает, и готово!

Дед Саша с внуком Тимошей елку уже нарядили. Фото: Личный архив героя публикации

КОМУ МАНДАРИНЫ, КОМУ ВИТАМИНЫ?!

На кухне всегда стоит полная вазочка с конфетами, но сейчас упрос — на витамины: мандарины дома не переводятся.

- Я сегодня два кило, считай, купил. Одно Тимоха ходит и жует. Он яблоки и мандарины любит. Я рад: пусть витамины лопает, - улыбается дедушка.

Причем не факт, что дедушка и внук будут ждать боя курантов.

- В это время уже спим обычно. В том году Тимоха от грохота проснулся — пошли салюты смотреть, - вспоминает Александр Иванович. - В этом году, может, тоже также встретим, если в гости не пойдем, или друзья к нам не зайдут — будем рады!

Полку для машинок в виде машинки придумал сделать, конечно, дедушка. Фото: личный архив героев

Во всяком случае внуку повезло: 31 декабря и 1 января у деда — выходные дни. За 50 с лишним лет на железной дороге он много раз дежурил в праздники.

ОЛИВЬЕ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Что касается новогоднего стола, то тут все более чем консервативно.

- Оливье я могу есть круглогодично, - хохочет дед Саша.

- Я тоже! - кричит Тимоха. - А любимый салат — крабовый!

- Стандартный русский набор. Я бы сало поставил, да есть нечем — зубы вставлять надо, - шутит дедушка.

Но накрыть традиционный праздничный стол для супердедушки — не проблема. Задача посложнее — каждый день придумывать, чем кормить внука, чтобы и полезно было, и не надоело.

Игрушечных "Нив" много не бывает! Фото: личный архив героев

- Сегодня судака купили. Пожарили и съели. Так вкусно получилось! - с гордостью говорит дед.

БУДЕТ ДЖЕНТЛЬМЕН!

А главная дедушкина головная боль — как нарядить первоклашку на утренник. У Тимофея елки — два дня подряд: школьная и для детей работников локомотивного депо.

- Решили, что всякие белочки, ежики, Чиполино — это уже перебор, - рассуждает Александр Иванович. - Я сегодня купил ему новую голубую жилетку с фальшкарманами бомбовскую! Есть у него синие штанишки. Подберем рубашечку. И будет он настоящий джентльмен. А какого цвета галстук выбрать? У него их штук десять уже.

Посовещавшись с редакцией, предлагаем несколько цветов: белый, серый, розовый, синий, красный, черный и желтый — так дизайнеры в Интернете советуют. И предложили поискать в детских отделах шляпу-федору с узкими полями и вогнутой тульей — для пущего эффекта. Пойдут на днях выбирать.

На Новый год на столе обязательно будет оливье, а сегодня и рыбку можно пожарить! Фото: личный архив героев

- Мы будем неотразимы! - хохочет дед.

САМЫЕ СОКРОВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ

Письмо Деду Морозу Тимоша уже написал.

- Хочу игрушку — машину «Ниву» как у дедушки! Это самый лучший русский «Гелик!», - пересказал текст письма паренек.

- Дедушка уже лет 15 ездит на «Ниве», - показывает в окне свою машину во дворе Александр Иванович. - Недавно после мелкой аварии пересел на «Жигули», так теперь родной Сальск не узнает! Ждут товарищи, пока свою ласточку отремонтирую и вернусь на ней на дорогу.

Письмо Тимофея сначала прочитали волонтеры благотворительного фонда из Анапы — взяли шефство над парнишкой и передали запрос новогоднему волшебнику. Дед Мороз отправил Тимофею много подарков, только адресом ошибся — все добровольцам переслал.

Фото Тимофея с мамой, сделанное в церкви, друзья превратили в картину из алмазной вышивки. Фото: личный архив героев

Теперь внучок с дедушкой только и успевают на почту ходить и подарки из Анапы получать. Каждый день новая «Нива» появляется. Для автоколлекции у Тимоши сразу несколько полок. Одна даже в форме машины — дедушка расстарался.

Александр Иванович, несмотря на то, что в свои 69 лет уже много в жизни повидал, тоже продолжает мечтать. И загадал единственное желание.

Лучшие машинки - как у дедушки. Фото: личный архив героев

- Здоровья дедушке загадал. Единственное, что мне надо в этой жизни. Радостно, когда утром проснешься — живой, и все хорошо. И Тимоха сопит под боком, - признается наш герой. - А большего и не надо, в принципе: холодильник полный, игрушек и одежды — валом. Только здоровья надо и мирного неба над головой.

В этот момент дедушка смотрит на стену над диваном. Там посреди множества фотографий, которыми увешана вся комната, посередине - картина из алмазной мозаики - друзья два месяца возились. На картине - мама обнимает Тимошу в церкви.

- Для меня это как икона, - говорит дед Саша.

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