В школу в 69 лет: дедушка-одиночка из Ростовской области 1 сентября поведет внука в первый класс

В первый класс "пойти" можно и под 70 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Эта история, пожалуй, не оставила никого равнодушным. Видео о том, как лишившись четверых родных людей, дед и маленький внук остались вдвоем, посмотрели уже три миллиона человек, девять тысяч оставили им самые добрые пожелания.

А вот теперь дедушка-одиночка из Ростовской области, снова "пойдет" в первый класс, но уже в 69 (!) лет. Правда, Александр Тарасенко из Сальска пойдет не сам, а поведет внука Тимофея в первый класс. Для мужчины все ново — детей и старших внуков собирали жена и невестка, а тут все сборы легли на плечи слесаря из локомотивного депо.

Первоклашку Тимоху повели на линейку и крестная, и друзья семьи. Фото: предоставлено героем публикации

В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» Александр Иванович рассказал, каково пойти в первый класс, когда тебе уже под семьдесят, и вспомнил про свою первую линейку, на которую пошел 62 года назад.

«НЕ ДАЮТ НАМ ПРОПАСТЬ!»

Покупка тетрадок, школьной формы и прочие «радости» родителей, которые собирают будущего первоклашку впервые коснулись Александра Тарасенко в 69 лет. За последние четыре года ушли из жизни сразу четверо родных ему людей — сын, старший внук, супруга и дочь, у которой остался шестилетний сынок. Теперь Тимохе уже семь, и дед Саша ведет его в школу.

Деловой стиль идет? Фото: предоставлено героем публикации

- При мне сына, дочку, двух внуков, детей старшего сына, провожали в школу. Но в чем заключалось мое участие? Только цветы купить, да на линейку прийти. Все это мелочи по сравнению с тем, с чем столкнулся сейчас, - рассказывает Александр Иванович. - Но все равно приятно. Все мы учились в одной школе - девятой: и я, и сын, и дочка, и Тимоха.

ПОЛУЧИЛОСЬ СЭКОНОМИТЬ

Сейчас на помощь приехала крестная из Ростова.

- Мы готовы на все 100: и все принадлежности взяли, и форму школьную, и спортивную, - рапортует дед Саша. - И подарили нам много. Одноклассники дочки нас не забывают: одни портфель привезли, другие — канцтовары. Не дают пропасть! Мы не нуждаемся и сами могли все купить, но внимание все равно приятно.

Сборы первоклашки, пожалуй, самые дорогие для родителей. Но поскольку внук — парень модный, у которого уже было восемь рубашек и другая одежда, пригодная для школы, дедушка серьезно сэкономил.

Дедушка приучает парня к самостоятельности: сначала самому выбрать, что надеть. Фото: предоставлено героем публикации

- Когда жена тратами занималась, даже не знал, что почем для школы, а теперь - в курсе. Где-то в районе десяти тысяч уложились, - считает в уме дедушка. - Детские вещи зачастую дороже взрослых. Ему туфли за 1300 берем, а я себе за тысячу могу найти.

«ОСТАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ МНЕ В ДЕТИ ГОДЯТСЯ»

Непривычно было дедушке и на первом родительском собрании перед началом учебного года сидеть за партами с людьми как минимум в два раза моложе.

- Удивительно. Сидишь, смотришь на людей, а там даже самые старшие для тебя молодые. Они мне по возрасту как дети, почти внуки, - смеется Александр Иванович. - Но ничего. Приняли нас с Тимохой нормально!

Как пойдет учеба, остается только предполагать. Дед не слышал от Тимофея, чтобы он хотел или не хотел в школу.

После первого родительского собрания в школе. Серьезные. Фото: предоставлено героем публикации.

- Он еще не понимает, на что подписывается, - улыбается дедушка. - Вчера смеялись. Он говорит: «Дедушка, а ты завтра выходной?» Подтверждаю, что да, в отпуск ухожу. «А я?» - спрашивает. «А ты в школу идешь!», - отвечаю. - Забыл парень.

Начальную подготовку Тимофей уже прошел. Умеет читать, писать, но лучше всего у новоиспеченного первоклашки получается считать.

- Только начинает «Раз, два, три...», и не останавливается. На «тысяча двести» у деда уже голова болит, - смеется наш герой. - Зато он уже в уме складывает хорошо. Спросишь, сколько будет 850 плюс 20, а он говорит «Дай, подумаю немного», и отвечает: «870!» Это обнадеживает: может, в математике будет чуть полегче.

ЗАНОВО УЧИТЬСЯ

Во всяком случае сидеть у ребенка над душой до выпускного, чтобы тот учил уроки, дедушка не собирается.

Дед Саша и Тимоха - парни модные. Всегда в рубашках. Фото: предоставлено героем публикации

- Он меня понимает с полуслова. Стоит мне глянуть на него, он уже по мимике видит, что от него хотят, - говорит с теплом Александр Иванович. - Стараюсь, чтобы к самостоятельности привыкал. Вечером, например, разложим по паре брюк, рубашек, кофточек, и он сам выбирает, в чем пойдет. Только утром будить тяжело, не то, что на рыбалку!

Но, если все-таки помощь понадобится, дедушка подкован в литературе и физике.

- Историю еще люблю, правда, она сейчас другая... Придется вместе с Тимохой учебники изучать, - рассказывает он. - Вообще, мои школьные времена от нынешних сильно отличаются. Мы первый год-два учились читать-писать, а сейчас гораздо больше требований к детям, что хочешь — не хочешь, а подготовка нужна.

У дедушки и внука не осталось на свете никого ближе друг друга. Фото: предоставлено героем публикации

НА ЛИНЕЙКУ - С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ

По пути в школу дед вспоминает свою первую линейку, будто первое сентября 1960 года было только вчера.

- Запомнился тот день хорошо. Родители разбудили пораньше и дали форму: гимнастерка, ремень, штаны и фуражка с кокардой, - вспоминает дедушка. - В ней было страшно жарко, но зато гордость какая взяла! Шел по улице с высоко поднятой головой: я в форме иду, в левой руке портфель, в правой — букет. Это было что-то!

С теплом Александр Иванович вспоминает своих учителей — фронтовиков и душевные уроки музыки, где педагог играл на скрипке, а ребята дружно пели. А с Тимохой у деда появилась возможность пережить лучшие школьные моменты заново.

К учебе готов! Фото: предоставлено героем публикации

- Волнительно, конечно, деду. Кто мог подумать, что так все получится и мы вдвоем с Тимохой останемся, а я сам поведу его в первый класс. Но все равно мне радостно. Гордость такая дедовская берет! Внук — первоклассник! - улыбается Александр Иванович.

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