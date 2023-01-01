В Таганроге загорелась кровля продуктового магазина

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге в новогоднюю ночь загорелась кровля продуктового магазина. ЧП произошло 1 января на улице Чехова, 346/3.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, крыша магазина "Пятерочка" начала полыхать около 00:50. Очевидцы, увидев горящее здание, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь уничтожил порядка 30 квадратных метров. Полностью потушить магазин удалось только через 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали две спецмашины и восемь пожарных. Причина пожара устанавливается.

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