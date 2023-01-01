В Ростове на улице Нансена в ДТП пострадали четыре человека

Пострадавшим оказали медицинскую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в аварии пострадали четыре человека. Происшествие случилось 1 января около 6:20 утра.

На улице Нансена произошло столкновение "Мерседеса" с автомобилем такси. По предварительным данным, от сильного удара травмы получили 37-летняя пассажирка такси, а также три человека, которые находились в "Мерседесе" - 82-летняя женщина, 46-летний мужчина и сам 49-летний водитель. Пострадавших госпитализировали.

Теперь во всех обстоятельствах этого дела предстоит разобраться правоохранителям.

По факту ДТП проводится проверка.

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