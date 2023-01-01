В Шахтах при столкновении двух иномарок пострадал 14-летний подросток

От сильного удара оба автомобиля получили механические повреждения. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Шахтах в ДТП пострадал 14-летний мальчик. Авария произошла 31 декабря около 15:00.
По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель "Мицубиси Галанд" ехал по улице Ростовской, в районе дома №40А. При пересечении перекрестка автомобиль врезался в "Вортекс Эстину", за рулем которого находился 33-летний водитель. От сильного удара автомобили помяло.
- В результате столкновения пострадал 14-летний подросток. Его госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.
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