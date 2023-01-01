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НовостиОбщество1 января 2023 19:58

Сити-менеджер Ростова потребовал убрать все непроданные елки с улиц

Места, где продавали новогодние деревья, должны быть чистыми
Лейла МИРИШОВА
Улицы должны быть в чистоте после торговли

Улицы должны быть в чистоте после торговли

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Логвиненко потребовал убрать с улиц Ростова непроданные елки. Об этом глава администрации сообщил на первом в новом году планерном совещании.

По словам сити-менеджера, закрывшиеся елочные базары – актуальная посленовогодняя тема. Глава администрации Ростова поручил навести порядок на тех улицах, где находились торговые точки.

- Свалок хвойных деревьев на улицах Ростова быть не должно, – подытожил Алексей Валентинович.

Напомним, что елочные базары открылись в городе с 12 декабря. Всего работали 37 торговых точек, где ростовчане могли купить новогодние деревья.

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(Подробности)