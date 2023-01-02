В Ростове в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадали четыре человека

Автомобили столкнулись на улице Нансена. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека. Авария произошла на улице Нансена утром 1 января.

По предварительным данным, водитель машины Renault Logan двигался по Нансена со стороны проспекта Театрального в направлении улицы Нагибина. На перекрестке он начал поворачивать налево, на переулок Автобусный. Автомобилист не пропустил Mercedes-Benz C 180, двигавшийся по прямой во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали один пассажир Renault Logan и три пассажира Mercedes-Benz.

— Они получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения города, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 1 января в Ростове на улице Мечникова произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате инцидента пострадали 44-летний мужчина и 10-летний мальчик.

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