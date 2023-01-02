Новые платные туалеты принесли бюджету Ростова 170 тыс. рублей

Модульные туалеты закупили в 2021 году.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове новые платные туалеты принесли бюджету 170 тысяч рублей. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на городской департамент ЖКХ.
Всего в центре донской столицы появилось 10 модульных туалетов. Их стоимость составила около 30 млн рублей. При этом на 1 декабря ростовчане заплатили за них 171 324 рубля 80 копеек.
По данным издания, в настоящее время власти не планируют развивать сеть уличных модульных туалетов.
Напомним, установки появились в городе в 2021 году. Воспользоваться туалетом можно за 20 рублей.
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