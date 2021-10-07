Ростовские модульные туалеты будут работать даже в 30-градусный мороз

Модульные туалеты в Ростове будут работать даже при минус 30 градусах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице модульные туалеты будут работать даже лютой зимой. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. Согласно ему, горожане смогут воспользоваться этими туалетами даже в 30-градусный мороз.

Стоит отметить, что даже в такой холод температура в узле будет поддерживаться в +16 градусов. Кроме того, эти туалеты будут изготовлены из экологических материалов, которые будут соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

В уборных будет функционировать система обогрева и датчики движения. А также в них установят антивандальные умывальники и зеркала. Туалеты будут оснащены дозаторами с жидким мылом, туалетной бумагой и бумажными полотенцами, электросушилками для рук, контейнерами для мусора и всем необходимым.

Здесь будут установлены даже камеры видеонаблюдения. А уборка будет производиться один раз в четыре часа.

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Стало известно, где в Ростове установят новые модульные туалеты.

Конструкции оснастят обогревателями и вентиляцией, установят видеокамеры.