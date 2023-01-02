Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 9:29

На Ростовской АЭС загорелся трансформатор на энергоблоке, один человек погиб

Радиационный фон на станции и в ее районе не менялся
Михаил СТРИЖЕВ
Возгорание случилось вечером 31 декабря.

Возгорание случилось вечером 31 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Происшествие случилось вечером 31 декабря, сообщается на сайте «Росэнергоатома».

По данным компании, трансформатор загорелся около 18.30. На место прибыли пять пожарных расчетов. В 18.42 пожар был ликвидирован.

— На месте возгорания обнаружен один погибший сотрудник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медпомощь, — говорится в сообщении.

Директор АЭС Андрей Сальников рассказал, что взял расследование инцидента на личный контроль. Семьям погибшего и пострадавшего будет оказана поддержка.

В компании отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на станции и в ее районе не менялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ростовской АЭС прокомментировали сообщение о выбросе пара

На данный момент второй реактор отключен от работы. (Подробности)