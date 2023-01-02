На Ростовской АЭС загорелся трансформатор на энергоблоке, один человек погиб

Возгорание случилось вечером 31 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Происшествие случилось вечером 31 декабря, сообщается на сайте «Росэнергоатома».

По данным компании, трансформатор загорелся около 18.30. На место прибыли пять пожарных расчетов. В 18.42 пожар был ликвидирован.

— На месте возгорания обнаружен один погибший сотрудник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медпомощь, — говорится в сообщении.

Директор АЭС Андрей Сальников рассказал, что взял расследование инцидента на личный контроль. Семьям погибшего и пострадавшего будет оказана поддержка.

В компании отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на станции и в ее районе не менялся.

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