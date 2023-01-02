В Ростове канатную дорогу планируют продлить до Закруткина

В генплан были внесены изменения для продления канатной дороги. Фото: Мария ЛЕНЦ

В генеральный план Ростова внесли изменения, который предполагают продление канатной дороги через Дон, до улицы Закруткина. Об этом сообщает Donnews.ru со ссылкой на администрацию города.

В мэрии пояснили, что из-за этого решения срок подготовки планировочной документации пришлось перенести. Напомним, ранее разработать проект власти собирались в мае 2022 года. Теперь же эту работу планируется завершить 5 июля 2023 года.

Напомним, предложение изменить предварительный план канатной дороги озвучивался еще в декабре 2021 года. После изменений первая станция канатной дороги расположилась бы в районе улицы Закруткина, вторая — на Театральном спуске.

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Вторая остановка будет на Театральном спуске. (Подробности)