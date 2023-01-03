Ростовчане увидят первый звездопад года в ночь на 4 января

Звездопад будет активен в ночь с 3 на 4 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области и других регионах можно будет увидеть метеорный поток Квадрантиды. Первый звездопад 2023 года ожидается в ночь с 3 на 4 января, сообщили в Московском планетарии.

По данным специалистов, лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета. Ожидается до 110 метеоров в час или 1 — 2 метеора в минуту. Область вылета метеоров — в созвездии Волопас, под ручкой «ковша» Большой Медведицы.

Напомним, явление называем звездопадом условно. Когда комета проходит близко от Солнца, при повороте она рассеивается и продолжает движение в таком виде. Через этот поток проходит Земля. Частицы сгорают в атмосфере, в результате образуются яркие вспышки.

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