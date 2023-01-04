Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Ситуация остается стабильной»

В Ростове и области - стабильная обстановка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в местных пабликах, жители обсуждают странные звуки, которые слышали в пригороде донской столицы вечером во вторник, третьего января. Люди предположили, что сработала система ПВО.

Как написал в своем телегам-канале глава региона Василий Голубев, в донском крае — обстановка под контролем.

- Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, - написал губернатор Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале.

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