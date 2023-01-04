Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 5:43

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Ситуация остается стабильной»

Василий Голубев — об обстановке в донском регионе после того, как появились сообщения о странных звуках
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове и области - стабильная обстановка

В Ростове и области - стабильная обстановка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в местных пабликах, жители обсуждают странные звуки, которые слышали в пригороде донской столицы вечером во вторник, третьего января. Люди предположили, что сработала система ПВО.

Как написал в своем телегам-канале глава региона Василий Голубев, в донском крае — обстановка под контролем.

- Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике, - написал губернатор Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области сообщил об обстановке после сообщений о работе ПВО

Глава региона заверил, что «ситуация под контролем» (подробнее)