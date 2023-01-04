ПВО сбила объект в форме шара над Ростовом

Вспышка в небе (на правом углу справа - прим. ред.) попала на камеры. Фото: скриншот с видео паблика в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове и окрестностях вечером, третьего января, местные жители видели в небе странные вспышки. Также, рассказывают в соцсетях горожане, были слышны странные звуки.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал не паниковать и рассказал, что произошло.

По словам главы региона, работала система противовоздушной обороны. На высоте двух с половиной километров был замечен и сбит объект в форме шара, который летал по ветру.

- Уточненная информация о случившемся накануне. Вчера около 22 часов работала система ПВО в семи километрах от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации. Настоятельно прошу всех сохранять спокойствие, - написал в своем телегам-канале Василий Голубев.

Губернатор также подчеркнул, что для обеспечения безопасности ростовчан и жителей области задействованы все силы и средства.

- Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны, - сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

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