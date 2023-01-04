В Ростове сняли на видео вспышки в небе, которые видели над городом вечером 3 января

Вспышка в небе (на правом углу справа - прим. ред.) попала на камеры. Фото: скриншот с видео паблика в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"
В Ростове-на-Дону вечером, третьего января, местные жители стали свидетелями пары вспышек в небе. Это активно обсуждалось в соцсетях.
Ростовчане делились своими мнениями по этому поводу и выкладывали видео. Так, световую вспышку зафиксировала камера, установленная на домофоне подъезда многоэтажки в Левенцовке.
- Видел вспышку около десяти часов вечера, находился в этот момент на Еременко-Зорге, - написал один из подписчиков паблика.
- Похоже на фейерверк, - предположила другая участница беседы.
Также вспышка попала на видеокамеру, установленную на одной из ферм под Ростовом.
Тем временем, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе стабильная обстановка и призвал не поддаваться панике.
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