В Ростове сгорел автомобиль

Площадь пожара составила четрые квадратных метра
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону, на улице Севастопольской, произошел пожар, рассказали в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, вспыхнул отечественный автомобиль, припаркованный около одного из домов.
«Четырнадцатая» сгорела за считанные минуты. Площадь пожара, по данным ведомства, составила четыре квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.
Ранее «КП- Ростов-на-Дону» писала о том, что в Волгодонске в пожаре погибли два человека. Их личности устанавливаются.
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