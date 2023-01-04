В Ростовской области двое человек погибли во время пожара в многоэтажке

В девятиэтажном доме в Волгодонске произошел серьезный пожар
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Волгодонске, в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Курчатова произошел пожар, сообщили в МЧС региона.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. На месте ЧП обнаружены тела двоих взрослых человек. Их личности устанавливаются.
- Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Проводятся следственные мероприятия,- прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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