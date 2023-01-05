Ростовскую многоэтажку на Кривошлыковском онлайн-карты отнесли к достопримечательностям

Многоэтажка на Кривошлыковском давно признана аварийной, но не все собственники хотят переезжать из квартир. Фото: группа дома в телеграм-канале

В Ростове-на-Дону многоэтажный дом, расположенный по адресу: переулок Кривошлыковский, 4, официально признан аварийным и подлежит расселению. А недавно хрущевка приобрела еще один статус. Онлайн-карты присвоили ей значок «достопримечательность».

Теперь многоэтажка на картах отмечена соответствующей звездочкой, которую ставят рядом с театрами и музеями.

- Дальше, надеемся, начнут показывать туристам, все по Ильфу и Петрову, - пошутили собственники квартир в доме на Кривошлыковском.

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