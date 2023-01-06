В Ростове на выходных синоптики прогнозируют мороз до -10 градусов

Ростовчанам стоит утепляться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в выходные дни ожидаются морозы до -10 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 7 января, в городе преимущественно будет солнечно. Днем ожидаются морозы до -7 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до -8. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.

В воскресенье, 8 января, ростовчан ждет также солнечная погода. В дневное время ожидается мороз до -10 градусов, а вечером столбики термометров покажут -8 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

Отметим, что в такие морозы ростовчанам стоит утепляться.

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