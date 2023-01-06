Ростовчане рассказали, кого больше любят – кошек или собак

Интроверты склоняются больше к котам – 60%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону рассказали, кого больше любят – кошек или собак. Опрос проводил сервис SuperJob.

По данным статистики, оптимисты в большинстве выбирают себе собак – 75%. Кошатников среди них чуть меньше – 63%.

А вот интроверты склоняются больше к котам – 60%. Такие люди ценят уединение, домашний комфорт и уют. Любители собак в этом списке составляют всего 57%. Их всегда тянет к большим и шумным компаниям, новым знакомствам и активному отдыху.

Что касается суточных ритмов, то «сов» больше среди кошатников – 66%. Скорее всего, коты ночными «тыгыдыками» доставляют своим хозяевам немало хлопот, что приходится отсыпаться днем. А вот «жаворонки» чаще выбирают в компаньоны собак – 56%.

Интересное наблюдение, что любителей чая больше среди кошатников – 63%, а кофе – любимый напиток собачников – 50%. Хозяева кошек в основном отдают предпочтение салату селедке «под шубой». Их 45%, а вот владельцы собак больше любят салат оливье – 67%.

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