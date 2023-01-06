В Ростовской области в ДТП с перевертышем погиб 61-летний мужчина

От полученных травм водитель скончался на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в ДТП погиб 61-летний мужчина. Трагедия произошла около 16 часов 6 января на автодороге "Орловский-Ремонтное".

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 61-летний водитель "Рено Логан" не справился с управлением и съехал на правую обочину. В результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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(Подробности)