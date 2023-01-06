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НовостиПроисшествия6 января 2023 4:44

В Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов

Среди пострадавших была 11-летняя девочка
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавших доставили в больницу

С травмами пострадавших доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге водитель иномарки сбил троих пешеходов. Происшествие случилось вечером 5 января.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 66-летний мужчина за рулем "Рено Сандеро" двигался по улице Социалистической. В этот момент по нерегулируемой "зебре" шли три человека. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил 37-летних мужчину, женщину, и 11-летнюю девочку. С травмами их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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