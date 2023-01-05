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НовостиПроисшествия5 января 2023 16:21

В Ростовской области восьмилетняя девочка выскочила прямо под колеса автомобиля

Ребенку потребовалась помощь врачей
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовской области во дворе многоэтажки сбили ребенка. Фото: пресс-служба областной ГИБДД РО

В Ростовской области во дворе многоэтажки сбили ребенка. Фото: пресс-служба областной ГИБДД РО

В Ростовской области, в селе Кулешовка Азовского района, пятого января днем произошла авария, в которой травмы получил ребенок, сообщает областная ГИБДД.

По данным ведомства, восьмилетняя девочка перебегала дорогу во дворе многоквартирного дома. В этот момент мужчина за рулем «десятки» выезжал с парковки. 29-летний водитель не заметил ребенка и сбил его.

Врачи, которых вызвали на место очевидцы, оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

- По факту случившегося проходит проверка, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в аварии, которая случилась в донской столице, травмы получили три человека.

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