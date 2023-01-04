В Ростове три человека ранены в аварии с «перевертышем»

После столкновения "Лада" перевернулась на крышу. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
В Ростове-на-Дону, накануне, третьего января, около половины двенадцатого вечера, произошла серьезная авария, сообщили в областной ГИБДД.
По данным ведомства, на перекрестке, на улице Бодрой, 21-летний водитель за рулем «Лады» врезался в автомобиль «Опель Корса» под управлением 57-летней ростовчанки.
В результате удара «Лада» отлетела в сторону и перевернулась на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажиры отечественного автомобиля.
Хозяин «Лады» отказался от госпитализации. 20-летнего и 21-летнего пассажиров отвезли в больницу.
- По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.
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