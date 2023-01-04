В Ростове три человека ранены в аварии с «перевертышем»

После столкновения "Лада" перевернулась на крышу. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростове-на-Дону, накануне, третьего января, около половины двенадцатого вечера, произошла серьезная авария, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, на перекрестке, на улице Бодрой, 21-летний водитель за рулем «Лады» врезался в автомобиль «Опель Корса» под управлением 57-летней ростовчанки.

В результате удара «Лада» отлетела в сторону и перевернулась на крышу. В аварии пострадали водитель и пассажиры отечественного автомобиля.

Хозяин «Лады» отказался от госпитализации. 20-летнего и 21-летнего пассажиров отвезли в больницу.

- По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП разбилась семья из четырех человек, погиб 17-летний юноша

Еще двух пострадавших, в том числе двухлетнюю девочку, доставили в больницу (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадали четыре человека

Травмы получили пассажиры двух автомобилей (подробнее)