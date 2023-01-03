В Ростовской области в ДТП разбилась семья из четырех человек, погиб 17-летний юноша

Hyundai врезался в "КамАЗ". Фото: отдел пропаганды по ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области при столкновении легковушки и грузовика погиб один человек, пострадали трое. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе 2 января.

По предварительной информации, автомобилем Hyundai H1 управлял 44-летний мужчина. С ним ехали трое его родственников: 17-летний парень, 29-летняя женщина и двухлетняя девочка. Около 14 часов легковушка врезала в попутный «КамАЗ».

— В результате ДТП 17-летний пассажир Hyundai скончался в больнице. Водитель автомобиля и другие пассажиры получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 1 сентября на улице Нансена столкнулись Renault Logan и Mercedes-Benz C 180. Травмы различной степени тяжести получил один пассажир Renault и трое пассажиров Mercedes. Пострадавших доставили в больницу.

В тот же день на улице Мечникова произошло массовое ДТП. Водитель автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Opel Meriva. После этого Opel столкнулся с остановившимся впереди Hyundai Getz. Hyundai в свою очередь наехал на Shevrolet Niva. Пострадали 44-летний мужчина и 10-летний мальчик, которые находились в автомобиле Opel.

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