ФК «Ростов» за 2022 год поднялся в цене почти на 13 млн евро

В ФК «Ростов» самыми дорогими игроками стали Комличенко, Глебов и Уткин. Фото: ФК "Ростов"

ФК «Ростов» за прошедший год поднялся в цене почти на 13 млн евро. Данные предоставил

немецкий спортивный портал Transfermarkt.

Согласно статистике, трансферная стоимость игроков «Ростова» существенно увеличилась до 52,5 млн. Желто-синие стали седьмым клубом в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и «Зенит».

В ФК «Ростов» самыми дорогими игроками стали Комличенко, Глебов и Уткин. Дороже всех вышел капитан команды Даниил Глебов. Его трансферная стоимость составила 7,5 млн евро. Капитан не только успешный спортсмен, но и активно занимается рекламной деятельностью.

Даниил Уткин занял второе место. Его трансферная стоимость составила 7 млн евро. На третьем месте расположился Николай Комличенко – 5 млн евро. Четвертое место по трансферной стоимость занял игрок Максим Осипенко – 4,5 млн евро. За прошедший год упали в стоимости футболисты Песьяков, Терентьев и Байрамян.

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