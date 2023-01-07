Первый в 2023 году снег выпал Ростове-на-Дону ночью 6 января

Ростовчан интересует, выпадет ли еще больше снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 6 января в Ростове-на-Дону выпал первый в 2023 году снег. Белые хлопья сначала посеребрили машины и кусты, а потом постепенно покрыли зимним ковром аллеи и дороги. Жители города запечатлели природное явление на камеры своих телефонов и опубликовали снимки в Интернете.

Сейчас в комментариях люди делятся друг с другом впечатлениями. Некоторые уже задались вопросом, какой погода будет дальше и выпадет ли еще больше снега. Другие пользователи сети отметили, что, наоборот, рады природному волшебству.

К слову, снегопады этой ночью прошли не только в Ростове-на-Дону, но и в Батайске, Белой Калитве, а также в ряде других территорий. Добавим, по данным синоптиков, 7 января в регионе продолжатся умеренные снегопады. Ветер будет северо-западный и северный до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -6-11, при прояснениях до -16. Днем обещают -10-15, по югу - до -6 градусов.

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