В Ростовской области верующие встретили Рождество Христово

Литургию провели в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии

В ночь с 6 на 7 января в 56 храмах Ростова-на-Дону верующие встретили один из главных православных праздников - Рождество Христово. Божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы провел митрополит Меркурий.

- Христос родился в мир для того, чтобы изменить ход человеческой истории. Пусть сегодняшняя ночь будет для нас ночью переосмысления нашей жизни, нового восприятия Бога как живого Христа, с которым каждый человек встречался в своей жизни. Пусть эта встреча состоится. Пусть в нашем сердце родится Христос, который изменит нашу жизнь, - сказал глава Донской митрополии.

Добавим, торжественную службу в главном соборе донской столицы в том числе посетили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава ростовской администрации уже поздравил жителей Дона с праздником в своем телеграм-канале.

- Принял участие в рождественской службе в Кафедральном соборе. На богослужении собрались верующие донской столицы и гости города. Желаю всем в Рождество Христово крепкого здоровья, семейного благополучия и добра, - написал Алексей Логвиненко.

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