Губернатор поздравил жителей Ростовской области с Рождеством Христовым

Василий Голубев побывал на литургии в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Фото: сайт правительства РО

В ночь с 6 на 7 января губернатор Василий Голубев посетил божественную литургию и поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова. Обращение главы региона опубликовали на сайте донского правительства.

- На протяжении многих столетий рождественские традиции объединяют верующих для решения насущных задач. Сейчас очень важны настрой на созидание, стремление реализовать конструктивные планы, принести пользу стране, помочь тем, кто нуждается в поддержке, - отметил Василий Голубев.

Донской глава также поблагодарил земляков, в том числе священнослужителей, за вклад в общественную жизнь области, пожелал здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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