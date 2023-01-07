В Ростовской области 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в общественном туалете

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кашарском районе Ростовской области 31-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По словам источника, подозреваемый был бывшим сожителем матери ребенка. В тот день он встретил школьницу на остановке, схватил ее и потащил в общественный туалет. Здесь мужчина изнасиловал ребенка.

По предварительны данным, какое-то время девочка молчала о совершенном над ней насилии. Однако позже рассказала обо всем матери. Подозреваемого задержали.

— В отношении него возбуждено уголовное дело, — сообщил собеседник издания.

Расследование продолжается.

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