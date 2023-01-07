7 и 8 января в Ростовской области ожидается мороз до -20 градусов, пройдет снег с дождем

Днем будет около -10-15 градусов, по югу - до -6 Фото: Иван МАКЕЕВ

7 и 8 января в Ростовской области ожидаются морозы до -20 градусов, а также снег с дождем. Об этом предупреждают донские синоптики.

Так, в течение субботы днем по югу региона может пройти небольшой и умеренный мокрый снег. На дорогах обещают гололедицу и метель. Ветер будет в основном северо-западный и северный с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха до вечера составит -10-15 градусов, по югу - до -6. Ночью - около -6-11, при прояснениях до -16, в крайних северных районах - до -20 градусов.

Воскресенье пройдет без существенных осадков. Ветер должен смениться на северо-восточный и снизится до 5-10 м/с. Ночью столбики термометров установятся в районе -10-15 градусов, при прояснениях будет до -21. Днем обещают -10-15 градусов, по югу - до -7.

Добавим, примерно такую же погоду прогнозируют и в первый рабочий день 2023 года.

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