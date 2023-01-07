Зимняя сказка на Рождество: первый в 2023 году снег порадовал жителей Ростовской области

Настоящую зимнюю сказку в ночь на Рождество наблюдали жители Ростовской области Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Настоящую зимнюю сказку в ночь на Рождество Христово наблюдали в этом году жители Ростовской области. Еще до первой звезды люди с удивлением заметили белые хлопья снега, буквально за считанные часы после этого все привычные пейзажи - улицы, парки, дворы - чудесным образом преобразил зимний покров.

Снег в отсветах переливался изумрудным, красным, синим и золотым Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К слову, вечерний свет фонарей и новогодней иллюминации только усилил впечатление: снег красиво серебрился, а в отсветах переливался изумрудным, красным, синим, золотым.

Вечерний свет фонарей и новогодней иллюминации усилил праздничное настроение Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Жители Дона с ночи начали публиковать в сети фотографии и видео, на которых успели запечатлеть приход настоящей зимы - на юге уже успели отвыкнуть от скрипучего снега и морозных ночей.

К слову, в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» также поступили десятки снимков и роликов из разных территорий области. Люди с удовольствием поделились своим новогодним и рождественским настроением.

В Волгодонске уже успели отвыкнуть от скрипучего снега и морозных ночей Фото: Екатерина ПОПОВА

Отметим, что к утру зимняя сказка не растаяла и не исчезла в туманной дымке - в большинстве районов даже днем в полдень каждый может полюбоваться на снег из своего окна.

Зима, по всей видимости, решила задержаться в донских краях Фото: Ольга ГОПАЛО

Жители Ростовской области и сейчас активно обсуждают погодные изменения. Зима, по всей видимости, решила задержаться в донских краях, но многих это совсем не пугает - люди отмечают, что у природы нет плохой погоды.

Умеренные снегопады еще могут пройти в отдельных районах Дона в течение 7 января. Ветер сегодня будет северо-западный и северный около 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Днем прогнозируют -10-15 градусов, по югу до -6. По ночам в ближайшие два дня обещают -10-15, а при прояснениях до -21 градуса.

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