Коммунальные службы Таганрога перевели на усиленный режим работы

Для расчистки улиц могут задействовать не менее 27 единиц техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области коммунальные службы Таганрога из-за непогоды перевели на усиленный режим работы. Накануне о готовности людей и техники отчитались городские власти.

Так, для расчистки улиц могут задействовать не менее 27 единиц техники: 13 комбинированных дорожных машин, 2 самосвала, 7 минипогрузчков, 2 фронтальных погрузчика, автогрейдер, экскаватор и грейдерный погрузчик.

Также группы рабочих обрабатывают асфальт противогололедными материалами. В администрации напомнили, что с вопросами по уборке проезжей части можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу.

АЛЛО!

Телефоны диспетчерской службы в Таганроге: 43-14-06 или 05

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области предупредили о возможных перебоях в теле- и радиовещании

Помехи во время трансляций ожидаются в двух донских территориях (подробности)