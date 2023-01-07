Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 13:17

Жители переулка Крыловского в Ростове-на-Дону приняли коммунальное ЧП за пожар

В итоге на место происшествия прибыли сразу несколько машин управления МЧС
Ангелина СКИБА
Спасатели пояснили, что произошел прорыв теплопровода

Спасатели пояснили, что произошел прорыв теплопровода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 января в переулке Крыловском Ростова-на-Дону коммунальные неполадки приняли за пожар. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Поступил ложный вызов. Произошел прорыв теплопровода, но очевидцы перепутали пар с дымом, - прокомментировали журналистам в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях ростовчане распространили видео с якобы начинающимся пожаром в жилом здании. Жители донской столицы сообщили, что к постройке подъехали несколько машин, и спасатели «приступили к ликвидации» возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за непогоды на улицы вывели более 170 коммунальных спецмашин

Уборку тротуаров и дорог начали еще ночью (подробности)