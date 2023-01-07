Жители переулка Крыловского в Ростове-на-Дону приняли коммунальное ЧП за пожар

Спасатели пояснили, что произошел прорыв теплопровода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 января в переулке Крыловском Ростова-на-Дону коммунальные неполадки приняли за пожар. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Поступил ложный вызов. Произошел прорыв теплопровода, но очевидцы перепутали пар с дымом, - прокомментировали журналистам в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях ростовчане распространили видео с якобы начинающимся пожаром в жилом здании. Жители донской столицы сообщили, что к постройке подъехали несколько машин, и спасатели «приступили к ликвидации» возгорания.

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