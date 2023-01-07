В Ростове до 30 июня ограничат движение транспорта по улице Варфоломеева

Знаки и ограничения не будут убирать из-за продолжения строительных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону до 30 июня на участке улицы Варфоломеева будет ограничен проезд транспорта. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Сложности для водителей сохранятся в районе дома № 260а. Знаки и ограничения там не будут убирать из-за продолжения строительных работ. Дорогу частично перегородили для въезда/выезда спецтехники.

Добавим, также ограничения будут действовать с 20 января до 31 мая 2023 года на участке улицы 339-й Стрелковой Дивизии в районе строения № 15 до Малиновского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за непогоды на улицы вывели более 170 коммунальных спецмашин

Уборку тротуаров и дорог начали еще ночью (подробности)