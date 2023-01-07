Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с иномаркой и «ВАЗом» в Ростовской области

В Аксайском районе на трассе столкнулись Mitsubishi Outlander и «ВАЗ-2107» Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» после столкновения двух машин погиб человек, еще один получил травмы. Возраст и личности жертв сейчас выясняют, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что авария произошла 7 января около 15:30 на территории Аксайского района. Предварительно, 38-летний водитель кроссовера Mitsubishi Outlander врезался в попутный «ВАЗ-2107».

После этого водитель отечественной легковушки скончался на месте, его пассажира, который находился на переднем сидении, экстренно доставили в больницу. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют уже сотрудники полиции.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД и придерживаться безопасной скорости. Нужно быть предельно внимательными при совершении маневров.

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