Ребенок и двое взрослых пострадали после столкновения грузовиков на трассе в Ростовской области

Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области после столкновения грузовиков пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик. Информация об этом поступила утром 7 января от сотрудников отдела пропаганды донского УГИБДД.

- Вчера около 19 часов на трассе Волгоград - Каменск автомобиль МАЗ внезапно оказался на встречной полосе и врезался в Hyundai HD. Во время удара пострадали оба водителя, мужчины 60 и 38 лет, а также 12-летний ребенок, - прокомментировали представители УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что прицеп МАЗа был пустым, никаких горючих веществ в нем не было. Разлива топлива на проезжей части также не произошло. При этом сами машины получили серьезные механические повреждения, судя по фотографиям автоинспекторов.

Прицеп МАЗа был пустым, горючих веществ в нем не было. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО.

Сейчас детали и обстоятельства случившегося дополнительно выясняют правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции просят донских автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя превышать скорость, отвлекаться за рулем или выполнять резкие маневры. Особенно внимательными водители должны быть сейчас, после снегопада - в отдельных территориях прогнозируют гололедицу, снежные накаты и даже метели.

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