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НовостиПроисшествия6 января 2023 6:57

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибла 14-летняя девочка

Водитель «Рено Каптюр» врезалась в стоящую на трассе фуру с прицепом
Лейла МИРИШОВА
14-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте

14-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в аварии с грузовиком погибла 14-летняя школьница. Трагедия произошла 5 января около 17:00 на автодороге «Усьман-Веселый-Сальск».

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 27-летняя водитель «Рено Каптюр» не справилась с управлением и врезалась в стоящий на дороге грузовик Вольво с полуприцепом. От сильного столкновения в аварии погибла 14-летняя пассажирка легковушки. Девочка от полученных травм скончалась на месте. Водителя «Рено Каптюр» госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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