В Ростовской области сгорела машина и гараж

В одном из районов Ростовской области сгорела машина и гараж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Тацинском районе, в четверг, пятого января произошел серьезный пожар, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на улице Элеваторной, 30, вспыхнул гараж, в котором находился автомобиль.

Сообщение на пульт дежурного экстренной службы поступило в 11 часов утра. С огнем боролись девять человек личного состава. Также в тушении были задействованы три спецмашины.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице сгорела машина.

А на улице Тургеневской, 73, вспыхнул старинный особняк, построенный в 19 веке. К счастью, обошлось без жертв.

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