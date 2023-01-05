В Ростовской области сгорела машина и гараж

В одном из районов Ростовской области сгорела машина и гараж
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области, в Тацинском районе, в четверг, пятого января произошел серьезный пожар, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, на улице Элеваторной, 30, вспыхнул гараж, в котором находился автомобиль.
Сообщение на пульт дежурного экстренной службы поступило в 11 часов утра. С огнем боролись девять человек личного состава. Также в тушении были задействованы три спецмашины.
- Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице сгорела машина.
А на улице Тургеневской, 73, вспыхнул старинный особняк, построенный в 19 веке. К счастью, обошлось без жертв.
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