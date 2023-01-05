В Ростове загорелся старинный дом на Тургеневской, построенный в 19 веке

С огнем боролись больше сорока человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону в четверг, пятого января, произошел пожар в старинном здании, расположенном по адресу: Тургеневская, 73. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Отметим, что особняк был построен в 1890 году, на тот момент он являлся доходным домом Гоца. Сегодня двухэтажное жилое здание признано памятником градостроительства и архитектуры.
ЛЮДЕЙ СПАСАЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы около десяти часов утра. На место приехали 41 спасатель, также к работе подключили десять пожарных машин.
По словам очевидцев, в пылающую квартиру специалистам пришлось забираться по лестнице через окно. В помещении находились две женщины. Их удалось спасти.
На улицу ростовчанок выводили в специальных масках, так как было слишком сильное задымление и они могли погибнуть, надышавшись угарным газом.
МОГЛА ЗАМКНУТЬ ПРОВОДКА
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара составила сорок квадратных метров.
Точная причина ЧП станет известна после экспертизы. По одной из версий, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводки.
Отметим, власти Ростова ранее сообщили о том, что во избежание поджогов законсервировали старинное здание в центре города. Речь идет о доходном доме Гудермана, расположенном на Соборном.
Строение — нежилое и находится в ветхом состоянии. Перед новогодними каникулами в нем заколотили окна и двери.
В планах — установить рядом с объектом видеокамеры. Также здание будет в будущем отреставрировано. Уже принято решение о выделении средств из городского бюджета на разработку проектно-сметной документации.
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