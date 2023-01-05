В Ростове загорелся старинный дом на Тургеневской, построенный в 19 веке

С огнем боролись больше сорока человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в четверг, пятого января, произошел пожар в старинном здании, расположенном по адресу: Тургеневская, 73. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Отметим, что особняк был построен в 1890 году, на тот момент он являлся доходным домом Гоца. Сегодня двухэтажное жилое здание признано памятником градостроительства и архитектуры.

ЛЮДЕЙ СПАСАЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы около десяти часов утра. На место приехали 41 спасатель, также к работе подключили десять пожарных машин.

По словам очевидцев, в пылающую квартиру специалистам пришлось забираться по лестнице через окно. В помещении находились две женщины. Их удалось спасти.

На улицу ростовчанок выводили в специальных масках, так как было слишком сильное задымление и они могли погибнуть, надышавшись угарным газом.

МОГЛА ЗАМКНУТЬ ПРОВОДКА

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что площадь пожара составила сорок квадратных метров.

Точная причина ЧП станет известна после экспертизы. По одной из версий, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводки.

Отметим, власти Ростова ранее сообщили о том, что во избежание поджогов законсервировали старинное здание в центре города. Речь идет о доходном доме Гудермана, расположенном на Соборном.

Строение — нежилое и находится в ветхом состоянии. Перед новогодними каникулами в нем заколотили окна и двери.

В планах — установить рядом с объектом видеокамеры. Также здание будет в будущем отреставрировано. Уже принято решение о выделении средств из городского бюджета на разработку проектно-сметной документации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходный дом Гудермана на Соборном в Ростове законсервировали перед новогодними каникулами во избежание поджогов

Историческое здание решили защитить от хулиганов и недоброжелателей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области после гибели двух женщин в пожаре в многоэтажке следователи начали проверку

Дончанки отравились угарным газом (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове сгорел частный дом в центе города

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров (подробнее)