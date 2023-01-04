В Ростовской области после гибели двух женщин в пожаре в многоэтажке следователи начали проверку

Площадь пожара составила 40 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в городе Волгодонске, в среду, четвертого января, в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Курчатова произошел пожар. В пресс-службе регионального МЧС отметили, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.

Во время борьбы с пожаром спасатели обнаружили тела двух женщин. В региональном следкоме сообщили, что они жили в этой квартире. Одной из погибших было 75 лет, второй — 53 года.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области добавили, что обе женщины отравились угарным газом.

- Следователем и криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технических экспертиз, - прокомментировали в региональном следкоме.

После проверки следователи примут процессуальное решение.

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