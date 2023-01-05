В Ростове сгорел частный дом в центе города

В Ростове загорелся дом в центре города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в четверг пятого января, в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Тургеневской, произошел серьезный пожар, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, пожар случился на втором этаже в частном коттедже.

- На месте работали 41 спасатель и десять единиц техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасли одного человека, жертв и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Волгодонске в пожаре погибли две женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области два человека погибли во время пожара в многоэтажке

Их личности устанавливаются (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове женщина погибла, выпав из окна пятого этажа

Происшествие случилось в Первомайском районе города (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове сгорел автомобиль

ЧП произошло на улице Севастопольской (подробнее)