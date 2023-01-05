В Ростове сгорел частный дом в центе города

В Ростове загорелся дом в центре города
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону в четверг пятого января, в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Тургеневской, произошел серьезный пожар, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, пожар случился на втором этаже в частном коттедже.
- На месте работали 41 спасатель и десять единиц техники. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасли одного человека, жертв и пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Волгодонске в пожаре погибли две женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
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