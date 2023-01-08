Из-за обрывов проводов сотни жителей Таганрога остались без света

Из-за обрыва провода многие дома остались без электричества.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители микрорайонов Михайловка, Андреевский в Таганроге жаловались на практически полное отсутствие электричества в домах в течение почти трех суток. Об этом возмущенные люди писали в местных пабликах.
- Раз включили на полчаса и все, - писала одна из жительниц.
- За ночь без света дом остывает, утром находиться в нем невозможно, - добавила другая.
Как удалось выяснить в диспетчерской службе, причиной послужил обрыв высоковольтного кабеля. Вечером седьмого января жители сообщили о том, что электроснабжение в их домах восстановлено.
Напомним, стал известен график отключений электричества в Ростове-на-Дону в первую рабочую неделю 2023 года, с 9 по 13 января. Проверьте, есть ли ваш дом в списке.
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